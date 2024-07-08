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400.000 TL 2. el taşıt kredisi 36 ay vadeyle veriliyor! Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, Akbank...

400.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ikinci el taşıt kredisi için bankalar farklı faiz ve kâr payı oranları sunuyor. Akbank, %4,50 faiz oranı ve 26.870,62 TL aylık taksit ile en uygun seçeneği sunarken, Kuveyt Türk %3,96 kâr payı oranı ve 24.635,14 TL aylık taksit ile daha avantajlı bir finansman seçeneği sağlıyor. İşte birçok banka tarafından sunulan taşıt kredileri...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 19:50 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 19:50
400.000 TL 2. el taşıt kredisi 36 ay vadeyle veriliyor! Garanti BBVA, İş Bankası, DenizBank, Akbank...

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İkinci el araç alımında finansman arayanlar için farklı bankaların taşıt kredisi ve finansman oranları dikkat çekiyor. İşte güncel taşıt kredisi oranları...

🚗 Akbank - Taşıt Kredisi İkinci El

  • Faiz Oranı: %4,50
  • Aylık Taksit: 26.870,62 TL
  • Toplam Ödeme: 969.642 TL

🚗 Garanti BBVA - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %4,79
  • Aylık Taksit: 28.101,55 TL
  • Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

🚗 İş Bankası - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,00
  • Aylık Taksit: 29.005,33 TL
  • Toplam Ödeme: 1.046.191 TL

🚗 Kuveyt Türk - 2. El Araç Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %3,96
  • Aylık Taksit: 24.635,14 TL
  • Toplam Ödeme: 889.165 TL

🚗 Türkiye Finans - 2. El Taşıt Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %4,34
  • Aylık Taksit: 26.200,36 TL
  • Toplam Ödeme: 945.212 TL

🚗 TEB (Türk Ekonomi Bankası) - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %4,89
  • Aylık Taksit: 28.530,65 TL
  • Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

🚗 Ziraat Katılım - 2. El Taşıt Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %5,10
  • Aylık Taksit: 29.439,23 TL
  • Toplam Ödeme: 1.061.812 TL

🚗 Halkbank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,15
  • Aylık Taksit: 29.657,01 TL
  • Toplam Ödeme: 1.069.652 TL

🚗 DenizBank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,24
  • Aylık Taksit: 30.050,39 TL
  • Toplam Ödeme: 1.083.814 TL

🚗 Ziraat Bankası - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %5,34
  • Aylık Taksit: 30.489,52 TL
  • Toplam Ödeme: 1.099.622 TL

🚗 Şekerbank - Taşıt Kredisi 2. El

  • Faiz Oranı: %6,21
  • Aylık Taksit: 34.394,16 TL
  • Toplam Ödeme: 1.240.189 TL
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