Türk şirket girişimi şampiyonlar liginde

Dünyanın en hızlı büyüyen fintek platformlarından Colendi, New York merkezli ve 40'tan fazla pazarda faaliyet gösteren Endeavor'ın seçkin girişimlerden oluşan Endeavor Outliers programına dahil oldu.

Seri B yatırım turunda aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 700 milyon dolara ulaşan şirket, mart ayında Turcorn 100 programına seçilmişti. Bu yıl sonuna kadar 150 milyon doların üzerinde yeni yatırım hedefleyen Colendi, değerini 1 milyar dolara ulaştırarak, Türkiye'den çıkan 'ulusal bir şampiyon' olacak. Colendi CEO'su Bülent Tekmen, "Türkiye'nin bankacılık teknolojilerinde ulaştığı seviye bize destek oldu. Gömülü finans çözümlerimizle milyonlarca kişiye ulaştık. 1 milyar kişiye ulaşma hedefimize var. ColendiBank'ın da faaliyet izni sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye'den çıkan artıran 'ulusal şampiyon' olma hedefimiz gerçekleşecek" dedi.