Lüksün ikinci eli de uçuyor

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüşe geçerken, lüks otomobillerin fiyatları yine dudak uçuklatıyor. Örnegin 2003 Ferrari 575M Maranello model araç Almanya'da 120 bin euroya (4,2 milyon lira) alıcı ararken, Türkiye'deki aynı model araç 15,5 milyon lira olarak ilana konuluyor.

Diğer bir örnek Aston Martin'de görüldü. V8 Vantage model araç Almanya'da 100 bin euroyken (3,5 milyon lira) Türkiye'deki ilan sayfasında 13,8 milyon liraya satılıyor. Lamborghini'nin Aventador LP700-4 model aracı Almanya'da 285 bin euroya (10,1 milyon lira) alıcı bekliyor. Türkiye'de aynı araç için neredeyse 40 milyon lira isteniyor.