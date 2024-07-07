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İşçiye 42 bin TL tazminat

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
İşçiye 42 bin TL tazminat

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı. Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu. Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı. memur maaşları için belirlenen yüzde 19.31 oranındaki artış 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemelere ve emekli memur aylıklarına da uygulanacak.

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