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17’nci şubeyi Antalya’ya açtı

Temeli yaklaşık 1,5 asır önce İstanbul Bahçekapı'da atılan tarihi Hafız Mustafa 1864'ün büyüme yolculuğu hız kesmeden sürüyor. Köklü markayı 2007 yılında devralan Ongurlar Ailesi, Hafız Mustafa 1864'ün Türkiye genelindeki 17'nci mağazasını Antalya'da açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
17’nci şubeyi Antalya’ya açtı

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Temeli yaklaşık 1,5 asır önce İstanbul Bahçekapı'da atılan tarihi Hafız Mustafa 1864'ün büyüme yolculuğu hız kesmeden sürüyor. Köklü markayı 2007 yılında devralan Ongurlar Ailesi, Hafız Mustafa 1864'ün Türkiye genelindeki 17'nci mağazasını Antalya'da açtı.

Antalya mağazası ile yenilikçi büyüme stratejilerinin başarılı ve renkli bir adımını attıklarını belirten Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, "Antalya şubemiz, köklü geleneksel duruşumuzu popüler çizgi karakterlerle buluşturarak modern dünyayı kucaklayan yenilikçi yüzümüzün güçlü bir simgesi oldu" dedi.

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