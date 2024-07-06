Elektrikli dizeli yakaladı: Satışta pazar payı artıyor

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 6 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 olurken, elektrikli otomobillerle dizel otomobiller arasındaki pazar payı farkının azaldığı gözlendi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi. Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 305 bin 550 ile birinci, hibrit otomobiller ise 64 bin 921 ile ikinci sırada yer aldı.

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