Turizm sektöründe fiyatlar aldı başını gitti! 1 gecelik oda fiyatı yüzde 73 yükseldi

Turizm yıllık bazda en fazla fiyat artışının yaşandığı sektörler arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 71.60'a gerilerken; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında ana harcama gruplarına göre yıllık en yüksek fiyat artışı eğitim ve konutun ardından lokanta ve otellerde görüldü. Haziran itibariyle yıllık bazda lokanta ve otellerde yüzde 90.67 artış kaydedildi. Otel arama platformu Neredekal.com da 1 gecelik oda fiyatlarındaki artışları mercek altına aldı. Platformda listelenen 23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde Haziran'da Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin 1 gecelik oda fiyatının geçen yılın aynı döneminde göre ortalama yüzde 73 arttığı belirlendi.

EN FAZLA ARTIŞ MERSİN'DE

Verilere göre, Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise yüzde 97 ile Mersin oldu. Mersin'i yüzde 90'lık artışla Balıkesir, yüzde 85'lik artışla da Çanakkale takip etti. Tatilcilerin yer ve konsept tercihleri de belli oldu.

EN ÇOK ANTALYA'YA BAKTIK

Platformun verilerine göre, tatil planlayanlar en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor. Haziran'da bir önceki aya göre her şey dahil otel aramaları yüzde 60, apart oteller yüzde 131, pansiyon aramaları yüzde 45, bungalov aramaları ise yüzde 196 artış gösterdi.