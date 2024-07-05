PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turizm sektöründe fiyatlar aldı başını giti! 1 gecelik oda fiyatı yüzde 73 yükseldi

Yeni sezona hızlı başlayan turizm sektörü, fiyatlarıyla da öne çıktı. Lokanta ve oteller yüzde 90.67 ile yıllık en fazla fiyat artışı yaşanan harcama grupları arasında yerini aldı. 1 gecelik oda fiyatı da yüzde 73 yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Turizm sektöründe fiyatlar aldı başını giti! 1 gecelik oda fiyatı yüzde 73 yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turizm yıllık bazda en fazla fiyat artışının yaşandığı sektörler arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 71.60'a gerilerken; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında ana harcama gruplarına göre yıllık en yüksek fiyat artışı eğitim ve konutun ardından lokanta ve otellerde görüldü. Haziran itibariyle yıllık bazda lokanta ve otellerde yüzde 90.67 artış kaydedildi. Otel arama platformu Neredekal.com da 1 gecelik oda fiyatlarındaki artışları mercek altına aldı. Platformda listelenen 23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde Haziran'da Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin 1 gecelik oda fiyatının geçen yılın aynı döneminde göre ortalama yüzde 73 arttığı belirlendi.

EN FAZLA ARTIŞ MERSİN'DE
Verilere göre, Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise yüzde 97 ile Mersin oldu. Mersin'i yüzde 90'lık artışla Balıkesir, yüzde 85'lik artışla da Çanakkale takip etti. Tatilcilerin yer ve konsept tercihleri de belli oldu.

EN ÇOK ANTALYA'YA BAKTIK
Platformun verilerine göre, tatil planlayanlar en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor. Haziran'da bir önceki aya göre her şey dahil otel aramaları yüzde 60, apart oteller yüzde 131, pansiyon aramaları yüzde 45, bungalov aramaları ise yüzde 196 artış gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngiltere sandıklar kapandı! İlk sonuçlar açıklandı: İşçi Partisi tek başına iktidar! Rishi Sunak’ın partisi...
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
Alman Bild’den Merih Demiral ceza aldı yalanı! TFF’den açıklama: Ceza yok, savunma süresi devam ediyor
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi
İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
SON DAKİKA