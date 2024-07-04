Prim indirimi müjdesi! 1995 – 2020 SGK girişliler için 1790, 3580, 4520 gün indirimi

SSK'lı olmak: Kısmi emeklilik imkanı sadece SSK'lılar için geçerli.
3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak: 10 yıla denk gelen 3600 prim gününü ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.
Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmak: Yaş şartını da sağlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.
Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşına ulaşıldığında bağlanıyor.
Önemli Not: EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik kapsamındaki yaş şartını kaldırmadı.
Tarım İşçilerine Emeklilik Fırsatı!
EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçilerine büyük bir ayrıcalık tanındı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ve 3600 prim gününü dolduran tarım işçileri, yaş şartı olmadan emekli olma hakkına kavuştu.
12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik şartı 4500 prim gününe (12.5 yıl) çıkıyor. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.