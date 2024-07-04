Prim indirimi müjdesi! 1995 – 2020 SGK girişliler için 1790, 3580, 4520 gün indirimi

Kısmi emeklilik sistemi belirli bir prim gün sayısını tamamlayamayanlar için de bir umut kapısı aralıyor. Özellikle az prim günü ile emekli olma imkanı sunan bu formül, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi farklı prim sürelerine göre düzenleniyor. Peki, bu süreç nasıl işliyor ve kimler bu olanaktan yararlanabiliyor?