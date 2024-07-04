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Prim indirimi müjdesi! 1995 – 2020 SGK girişliler için 1790, 3580, 4520 gün indirimi

Emeklilik hayali kuran ancak uzun yıllar çalışma imkanı bulamayanlar için kısmi emeklilik önemli bir fırsat sunuyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl primle emeklilik kapısı aralanıyor. Peki, az primle kimler nasıl emekli olabiliyor? Yeni düzenlemeler gelecek mi? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:20 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:26
Prim indirimi müjdesi! 1995 – 2020 SGK girişliler için 1790, 3580, 4520 gün indirimi

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Kısmi emeklilik sistemi belirli bir prim gün sayısını tamamlayamayanlar için de bir umut kapısı aralıyor. Özellikle az prim günü ile emekli olma imkanı sunan bu formül, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi farklı prim sürelerine göre düzenleniyor. Peki, bu süreç nasıl işliyor ve kimler bu olanaktan yararlanabiliyor?

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI NELER?

Kısmi emeklilik seçeneğiyle 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Ancak bu imkandan yararlanmak için bazı şartları taşımak gerekiyor.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak: Bu tarih ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar kısmi emeklilikten yararlanabiliyor.

SSK'lı olmak: Kısmi emeklilik imkanı sadece SSK'lılar için geçerli.

3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak: 10 yıla denk gelen 3600 prim gününü ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.

Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmak: Yaş şartını da sağlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşına ulaşıldığında bağlanıyor.

Önemli Not: EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik kapsamındaki yaş şartını kaldırmadı.

Tarım İşçilerine Emeklilik Fırsatı!

EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçilerine büyük bir ayrıcalık tanındı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ve 3600 prim gününü dolduran tarım işçileri, yaş şartı olmadan emekli olma hakkına kavuştu.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik şartı 4500 prim gününe (12.5 yıl) çıkıyor. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı olmak ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

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