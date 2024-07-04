SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Miras paylaşımları A'dan Z'ye değişti: Eksik pay alan kardeşler artık bunu yapacak

Türkiye’de miras paylaşımları, aile içi huzursuzluklara yol açan karmaşık bir süreç olabilir. Bu huzursuzluğun temelinde mirasçıların haklarına razı gelmemesi ve daha fazla pay alma isteği yatmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 15:16 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 15:16
Miras paylaşımları A’dan Z’ye değişti: Eksik pay alan kardeşler artık bunu yapacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özellikle kız çocuklarına daha az miras verilmesi, hatta bazı bölgelerde hiç verilmemesi, kardeşler arasındaki ilişkileri kalıcı olarak bozabilmektedir.

Miras Paylaşımında Adaletsizlik ve Hukuki Çözümler

Miras paylaşımı sırasında yasal düzenlemeler, kimin ne kadar pay alacağını açıkça belirler. Ancak pratikte, bu kurallar dışında paylaşımlar yapılabilir ve anne-babalar mal kaçırarak çocukları arasında ayrımcılık yapabilirler. Bu tür adaletsizliklerin önlenmesi için hukuki çözümler bulunmaktadır. Saklı pay uygulaması, mirasçıların haklarını koruma altına alan önemli bir mekanizmadır.

E-devlete gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yokE-devlete gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yok
E-devlet'e gelen yeni özellik ORTALIĞI KASIP KAVURDU: Zengin oldunuz haberiniz yok
Artık Paylar Bu Şekilde Bölünecek... Miras Kalan Tapu Dağıtımında Yeni DönemArtık Paylar Bu Şekilde Bölünecek... Miras Kalan Tapu Dağıtımında Yeni Dönem
Artık Paylar Bu Şekilde Bölünecek... Miras Kalan Tapu Dağıtımında Yeni Dönem

Saklı Pay Nedir ve Kimler Faydalanabilir?

Saklı pay, mirasçılar arasında paylaştırılması gereken ve yasalarla güvence altına alınan miras payıdır. Bu pay, miras bırakan kişinin serbestçe tasarruf edemeyeceği, belirli mirasçılara ayrılmış bir kısımdır.

Çocuklar açısından değerlendirildiğinde, anne ve babalarının miraslarının yüzde 50'si saklı pay olarak kabul edilir. Bu yüzde 50'lik kısım, kesinlikle diğer mirasçılara verilemez veya başka bir kişiye devredilemez. Kalan yüzde 50'lik kısım ise miras bırakan kişinin tasarrufundadır.

Saklı Payın İhlali Durumunda Ne Yapılabilir?

Miras payının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını düşünen mirasçılar, mahkemeye başvurarak haklarını arayabilirler. Saklı paya isabet eden mirasın bir başkasına verilmesi durumunda, mahkeme bu paylaşımı bozacaktır. Tapu devri yapılmış olsa bile, mahkeme kararı ile tapu bozulur ve miras hakkı olan kişiye iade edilir.

Miras Kaçırma ve Gerçek Dışı Satışlar

Miras kaçırma amacıyla yapılan satışlar da mahkemelerin dikkatini çeken önemli bir konudur. Şikayet üzerine, mahkemeler bu satışların gerçek bir satış olup olmadığını detaylı bir şekilde inceler. Satışın değeri, para transferi ve paranın ne olduğu gibi detaylar, satışın gerçekliğini ortaya koyar. Gerçek olmayan bir satış tespit edilirse, bu satış iptal edilerek miras hakkı olanlara iade edilir.

Aile İçi Huzurun Korunması: Hukukun Rolü

Miras paylaşımlarında adaletsizlikler, aile içi huzuru ciddi şekilde zedeler. Saklı pay uygulaması ve hukuki süreçler, bu tür adaletsizliklerin önlenmesine yardımcı olur. Aile içi ilişkilerin korunması ve mirasçıların haklarının güvence altına alınması, hem toplumsal barış açısından hem de bireysel huzur açısından büyük önem taşır.

Saklı pay nedir ve kimler faydalanabilir? Saklı pay, mirasçılar arasında paylaştırılması gereken yasal güvence altındaki miras payıdır. Çocuklar, anne ve babalarının miraslarının yüzde 50'sine saklı pay olarak sahiptirler.

Miras payının adaletsiz dağıtılması durumunda ne yapılabilir? Miras payının adaletsiz dağıtıldığını düşünen mirasçılar, mahkemeye başvurarak haklarını arayabilirler. Mahkeme, saklı paya isabet eden mirasın geri iadesini sağlar.

Tapu devri yapıldıysa miras hakkı nasıl korunur? Mahkeme kararı ile tapu devri bozulabilir ve saklı pay sahibi miras hakkını geri alabilir.

Miras kaçırma amacıyla yapılan satışlar nasıl tespit edilir? Mahkemeler, şikayet üzerine satışın değerini, para transferini ve paranın ne olduğunu detaylı bir şekilde inceleyerek satışın gerçekliğini belirler.

Saklı pay uygulaması aile içi huzuru nasıl korur? Saklı pay uygulaması, mirasçıların haklarını koruma altına alarak adil bir paylaşım sağlar ve aile içi ilişkilerin zedelenmesini engeller.

Miras paylaşımı konusunda hukuki destek almak gerekli midir? Miras paylaşımında adaletsizlik yaşanmaması için hukuki destek almak önemlidir. Bu, mirasçıların haklarını koruma altına alır ve olası uyuşmazlıkların önüne geçer.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
Stokçuluk yapan fırsatçılar bu sefer Mersin’de yakalandı! Hal Kayıt Sistemi’ne bildirilmeyen 380 ton limon ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım’a destek
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! İstanbul’a kuvvetli yağış geliyor! O saatlere dikkat | 4 Temmuz 2024 hava durumu
Joe Biden’ın adaylığı sallantıda: Financial Times’tan kritik Kamala Harris sorusu! Donald Trump ortalığı karıştırdı: Yarıştan çekildi mi?
UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki provokasyona ilişkin açıklama: Hiçbir şekilde izin verilmeyecek
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
Son dakika: İsrailli bakan Yoav Gallant’tan esir takası mesajı! ’Her zamankinden daha yakın’ deyip duyurdu
Kayseri’de karanlık eller devrede | Sokaklara adam taşıyan provokatörün ifadesi ortaya çıktı örgütlenme biçimleri deşifre oldu: Bu kadar tesadüf olamaz
Sinan Ateş davasında 4’üncü gün | Ayşe Ateş ilk kez 4 siyasi ismin adını verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Rishi Sunak’ın PR kazası: Bikinili OnlyFans kurucusu için bekletildi! Canlı yayında cinsel ima
SON DAKİKA