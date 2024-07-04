KIDEM TAZMİNATI TAVANI! Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hesaplama! EYT, SSK, Bağ-Kur taban-tavan fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını da duyurdu. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda 35 bin 58 lira olan kıdem tazminatı tavanı, bugün 6 aylık enflasyon verisi sonrası yeniden belirlendi.

Yeni kıdem tazminatı 41 bin 828 TL oldu.

Bu tarihten itibaren emeklilik veya diğer nedenlerle işten ayrılan çalışanların alacakları tazminat miktarları, yeni tavan ücret üzerinden hesaplanacak.