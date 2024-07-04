Konut kiralarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik artış sınırının 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından enflasyona endeksli eski sisteme geri dönüldü. Bundan böyle kira artışında tavan oranı tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verileriyle Temmuz ayı kira artış sınırı belli oldu. TÜİK, 12 aylık ortalama TÜFE'yi yüzde 65.07 olarak açıkladı. Buna göre bu ay sözleşmesini yenileyecek kiracılar en çok yüzde 65.07 artış yapacak. Bu oran hem konut hem işyeri kiralarında uygulanacak.

TARİHE GÖRE FARKLI

Artışta bu TÜFE sınırı aşılamayacak, mülk sahipleri ve kiracılar daha düşük oranda zam yapılması üzerinde anlaşabilecek. Zam dönemi Temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek. Temmuz sonrası yapılacak artışlarda da enflasyona bakılacak. Örneğin; önümüzdeki ayın kira artış tavanı, 5 Ağustos'ta açıklanacak Temmuz enflasyon rakamları ile netleşecek. Ev sahibiyle mahkemelik olan kiracıların da tıpkı diğer kiracılar gibi güncel zam oranına uyması gerekiyor. Eğer süren dava kira tespiti için ise, mahkeme güncel kira değerini açıklayacak, karar kesinleştikten sonra da kira zam döneminde 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınacak.

SÖZLEŞMESİ BİTMEYENLER DİKKAT!

Kira artış ile ilgili yeni dönemi değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Kira artış oranında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla ortadan kalktı. Yeni kira oranı ev ve işyerlerinde yüzde 65.07 oldu" dedi. Sözleşmeleri bitmeyen kiracıların artıştan hemen etkilenmeyeceğini söyleyen Duman, "Temmuz ayı öncesinde yeni kira artışı yapan ev sahipleri, bir sene bu artışa uymak zorunda. Yeniden aradaki fark kiracıdan talep edilemez" diye konuştu.