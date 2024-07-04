120 cm çocuk havlu panço 149.90 TL! BİM CUMA indirimi başladı! Plaj hasırı, yüz havlusu, hazneli spreyli fırça....

Bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak olan aktüel ürünleri kaçırmayın. İndirimli fiyatlarla sunulan bu ürünler, alışveriş severler tarafından büyük ilgi görecek. 5 Temmuz 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunu inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri seçebilir ve avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.