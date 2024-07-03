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TOKİ zam oranı yüzde kaç oldu 2024? Temmuz TOKİ satış fiyatlarına zam geldi mi? Enflasyon zammı yansıtılacak mı?

Milyonların maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile belirlenmiş oldu. Bu gelişmeler sonrası TOKİ zam oranları merak edildi. Peki, TOKİ zam oranı ne kadar oldu 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:52 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:52
TOKİ zam oranı yüzde kaç oldu 2024? Temmuz TOKİ satış fiyatlarına zam geldi mi? Enflasyon zammı yansıtılacak mı?

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TOKİ fiyat artışları hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. Peki, TOKİ zam oranı yüzde kaç oldu 2024? Temmuz TOKİ satış fiyatlarına zam geldi mi? Enflasyon zammı yansıtılacak mı? İşte detaylar...

TOKİ zam oranı ne kadar oldu?

Henüz konu hakkında TOKİ tarafından resmi bir açıklama gelmedi detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Konut fiyatlarını kim belirliyor?

Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri'ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.

Yüklenici firma TOKİ'den onay almadan yeni fiyat ayarlamasına gidebilir mi?

Yüklenici, satışlar süresince talep, ekonomik göstergeler, konut piyasa koşullarındaki ve konut kredisi faizlerindeki değişimler ile beklentileri göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamasını TOKİ'den onay almak koşuluyla yapabilmektedir.

Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor?

Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak peşin yapılmaktadır.

Bedel tespiti nasıl yapılıyor?

Bedel tespiti, tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanırken kendisine ait olmayan arazi üzerinde tapusuz binası olanlara sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzına göre değişmektedir.

Taksit ödemelerimi geciktirdiğimde ya da ödeyemediğimde ne olacak?

Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir. Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

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