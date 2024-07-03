Temmuz ayı %70 ve üstü engelli aylığı kaç TL? 2024 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? %40-69 arası engelli maaşına kaç TL zam geldi?

Engelli aylığı almak için belirli şartlar vardır. Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranı yüzde 40- yüzde 69 ya da başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli (yüzde 70 ve üzeri) olan kişiler engelli emekli maaşı veya engelli aylığı alabilir.

Öte yandan:

Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.