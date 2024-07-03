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KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU 2024? Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hespalama! EYT, SSK, Bağ-Kur taban tavan fiyatları...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi, kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağını merakla bekliyor. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanmıştı. Enflasyon beklentilerine göre yapılacak zam oranı ile birlikte bu tavan ücretinin artması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 06:05 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:04
KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU 2024? Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hespalama! EYT, SSK, Bağ-Kur taban tavan fiyatları...

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2024 yılı için kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde enflasyon oranları büyük rol oynayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavan ücretinde ciddi bir artış öngörülüyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur ve emeklilerin zam oranıyla netleşecek.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Net rakamlar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

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