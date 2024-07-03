KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU 2024? Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hespalama! EYT, SSK, Bağ-Kur taban tavan fiyatları...

2024 yılı için kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde enflasyon oranları büyük rol oynayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavan ücretinde ciddi bir artış öngörülüyor.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

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KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?



Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Net rakamlar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.