İslam Memiş Temmuz ayı uyarısı yaptı: Kuyumcular ise gram altında 3.000 TL tarihi verdi!

"Altın fiyatlarının düşüşü geçici bir durum. Yıl sonuna doğru özellikle 3 bin TL seviyelerini görebiliriz. Yatırımcılarımız bu düşüşleri, uzun vadeli yatırım fırsatları olarak değerlendirmelidir."

2024 Yılı İçin Altın Fiyat Tahminleri Pek çok uzman ve piyasa analisti, 2024 yılı sonu itibariyle altın fiyatlarının 3 bin TL üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, global ekonomik toparlanma ve enflasyon beklentileri gibi faktörlerle destekleniyor.

İslam Memiş'ten Temmuz Ayı Finansal Piyasa Değerlendirmesi Temmuz ayının ilk haftası, finansal piyasalar için kritik bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin önde gelen finans analisti İslam Memiş, bu haftayı özellikle vurgulayarak yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Borsa dinamikleri ve döviz kurları başta olmak üzere, altın ve petrol gibi emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler, bu ay piyasaların seyrini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da Teknik Analiz ve Gelecek Öngörüleri Borsa İstanbul, Temmuz ayına 10,319 puan seviyesinden başlayarak, yüzde 3'lük bir satış baskısı altında işlem görmekte. İslam Memiş'e göre, bu satışların arkasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve önerilen yeni vergi düzenlemeleri bulunuyor. Memiş, teknik olarak Borsa İstanbul'da satışların devam etmesi için 10,400 puan altında iki günlük kapanışların gerektiğini belirtiyor. Yatırımcılara, 10,000 puan üzerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.