Ev hanımlarının bayılacağı ürünler! A101 4 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu! Baharat değirmen seti, kızaklı saklama kabı, keramika indirimi....

A101 4 Temmuz 2024 aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta oldukça çeşitli indirimli ürünler sunulacak. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları...
A101 4 Temmuz 2024 aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta oldukça çeşitli indirimli ürünler sunulacak. İşte dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları...
A101 AKTÜEL KATALOĞU
JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL
Philips 55' UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Toshiba 43' UHD Android Led Tv 9.999 TL
Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL
Kiwi Endüstriyel Fan 1.299 TL
Piranha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.799 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL
Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL
Cem Nero Derin Tencere 24 cm 349 TL
Cem Nero Tava 26 cm 199 TL
Mermer Desenli Katlanır Masa 549 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 399 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL
Koltuk Örtüsü 129 TL
Pamuk Desenli Paspas 65 TL
Takı Organizeri 329 TL
Soft Çöp Kovası 49,50 TL
Soft Klozet Fırçası 49,50 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL
Starcom Akıllı Tartı 249 TL
Dolu Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.399 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Pilsan Kontrollü Pony Bisiklet 799 TL
Bahçe / Palj Şemsiyesi 599 TL
PP Büyük Boy Valiz 749 TL
PP Orta Boy Valiz 649 TL
PP Kabin Boy Valiz 549 TL