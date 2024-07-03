Dünya ihracatındaki payımız artıyor

Dünya ihracatı ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.6 düşüşle 5 trilyon 919 milyar, Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 3.6 yükselişle 63 milyar 603 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, yıllıklandırılmış dünya ihracatının yüzde 4.2 azalışla 23.8 trilyon dolara gerilediğini, Türkiye'nin ihracatının yüzde 0.8 yükselişle 257.6 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi ilk çeyrekte sürmüş, yüzde 1,082 seviyesine yükselmiştir."

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