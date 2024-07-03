BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Haziran ayını yüzde 2.38 artışla 10.647,91 puandan tamamlarken, yılın ilk yarısında yüzde 42.54 yükseliş kaydederek dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı. Yılın ilk yarısında New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 18.13, S&P 500 endeksi yüzde 14.48, Dow Jones ise yüzde 3.79 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 8.86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5.57 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 9.23 artış kaydetti. Bu dönemde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18.28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3.94, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 9.40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5.37 yükseldi.

ÖNCÜ SEKTÖRLER

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yıl başından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73.56 ve holding endeksi yüzde 46.34 yükseldi. MT Portföy Portföy Yöneticisi Umut Deniz Pak, "Yılın ikinci yarısında sektörel olarak genel anlamda telekomünikasyon, yiyecek-içecek, havacılık, gıda perakendeciliği ve sağlık sektörlerinin ön planda olacağını düşünüyoruz" dedi. Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da "Enflasyonda belirgin yavaşlama olması halinde endeksin dolar bazlı 365- 370 puan direncini test edebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



BORSA LİGİNDE BİRİNCİ FENERBAHÇE

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 106.8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 40.2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 36.5 kazandırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları yüzde 19.7 kaybettirdi. Fenerbahçe, yılın ilk yarısını 18 milyar 717 milyon 118 bin lira piyasa değeriyle tamamlarken; 9 milyar 536 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray izledi.