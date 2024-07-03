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Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin gözü kulağı 3 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında! Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek 6 aylık enflasyon oranı, memur ve emekli maaş zamlarını, dolayısıyla da bedelli askerlik ücretini doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:23 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:24
Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

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Bedelli askerlik yapmak isteyenleri üzen haber geldi. Temmuz ayında beklenen memur zammıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti de yeniden artacak. Mevcut durumda 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılacak zam oranında güncellenecek.

Bedelli Askerlik Ücreti Temmuz'da Yine Artacak!

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında beklenen memur zammıyla birlikte yeniden artacak. Mevcut durumda 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 20'leri aşması beklenen memur zammıyla birlikte 220 bin TL'yi görebilir.

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Belli Olacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam da belli olacak. Yeni ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Memur Zammı Ne Kadar Olacak?

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olması bekleniyor. Bu durumda memur enflasyon farkı yüzde 9,4, toplu sözleşme zammı yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 20,34'lük bir memur zammı öngörülüyor.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yüzde 20,34'lük memur maaş zammı oranı baz alındığında, bedelli askerlik ücreti 219.751,67 TL'ye yükselecek. Ancak, kesin rakamlar memur maaş zammının resmi olarak açıklanmasının ardından netleşecek.

1 Temmuz Önce Başvuranlar Kazançlı!

1 Temmuz'dan önce bedelli askerlik başvurusunu yaparak ücretini yatıranlar, zamdan etkilenmeyecek ve mevcut ücret üzerinden ödeme yapmış olacak. Bu da yaklaşık 37 bin TL'lik bir kazanç anlamına geliyor.

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