Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

Memur Zammı Ne Kadar Olacak?
Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olması bekleniyor. Bu durumda memur enflasyon farkı yüzde 9,4, toplu sözleşme zammı yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 20,34'lük bir memur zammı öngörülüyor.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?
Yüzde 20,34'lük memur maaş zammı oranı baz alındığında, bedelli askerlik ücreti 219.751,67 TL'ye yükselecek. Ancak, kesin rakamlar memur maaş zammının resmi olarak açıklanmasının ardından netleşecek.
1 Temmuz Önce Başvuranlar Kazançlı!
1 Temmuz'dan önce bedelli askerlik başvurusunu yaparak ücretini yatıranlar, zamdan etkilenmeyecek ve mevcut ücret üzerinden ödeme yapmış olacak. Bu da yaklaşık 37 bin TL'lik bir kazanç anlamına geliyor.