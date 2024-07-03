18 yaş üstüne aylık 1.500 TL karşılıksız ödeme sürprizi

Yardımla ilgili yapılan duyuruda, kişinin yaşadığı yerde meydana gelen terör olaylarından etkilenmiş ve bu yüzden göç etmiş olması gerektiği belirtildi. Başvuru yapacaklar için nüfus cüzdanının yeterli olacağı ifade edildi.

Başvurular, yaşanılan yerin en yakın SYD Vakfı na şahsen yapılmalıdır. Başvuranların 18 yaşını geçmiş olmaları ve nüfus cüzdanı ile başvurmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yardım süresini belirleyecektir.

Yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, bulundukları yerin en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları yeterli olacaktır. Her hane için yapılacak aylık ödeme miktarı olarak 1.500 TL belirlenmiştir.

Onaylanan yardımlar, her ay PTT aracılığıyla 1.500 TL olarak ödenmekte ve bu sayede ihtiyaç sahipleri temel gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Memurlar ve emekliler temmuz ayında aldıkları zammın ardından SYD Vakfı tarafından sunulan yardımlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak konusudur. Bu konuda daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.