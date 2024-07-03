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18 yaş üstüne aylık 1.500 TL karşılıksız ödeme sürprizi

Aile Bakanlığı, resmi internet portalı aracılığıyla yaptığı duyuruda, belirli kriterleri karşılayan hanelere her ay net 1.500 TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Terör hadiselerinden zarar gören bireyler için SYD Vakfı acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ödemenin yapılacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 16:36 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 16:36
18 yaş üstüne aylık 1.500 TL karşılıksız ödeme sürprizi

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Aile Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre, belirli şartları yerine getiren ailelere her ay 1.500 TL tutarında net nakit yardım yapılacak. Bu yardım, terör olaylarından doğrudan etkilenmiş olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD) tarafından sağlanacak.

18 YAŞ VE ÜZERİ MÜRACAAT EDEBİLİR

Mali yardımlar hakkında bilgi veren Aile Bakanlığı, bu destekten yararlanmak isteyen aile bireylerinin 18 yaşından büyük olmaları gerektiğini vurguladı. Peki, başvuru kriterleri nedir, kimler müracaat edebilir?

İşte ayrıntılar: Terör mağdurları için sunulan bu yardımlar, acil durumlar için gıda, giysi, ulaşım, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilmektedir.

BAŞVURU İÇİN NÜFUS CÜZDANI YETERLİ

Yardımla ilgili yapılan duyuruda, kişinin yaşadığı yerde meydana gelen terör olaylarından etkilenmiş ve bu yüzden göç etmiş olması gerektiği belirtildi. Başvuru yapacaklar için nüfus cüzdanının yeterli olacağı ifade edildi.

Başvurular, yaşanılan yerin en yakın SYD Vakfına şahsen yapılmalıdır. Başvuranların 18 yaşını geçmiş olmaları ve nüfus cüzdanı ile başvurmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yardım süresini belirleyecektir.

Yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, bulundukları yerin en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları yeterli olacaktır. Her hane için yapılacak aylık ödeme miktarı olarak 1.500 TL belirlenmiştir.

Onaylanan yardımlar, her ay PTT aracılığıyla 1.500 TL olarak ödenmekte ve bu sayede ihtiyaç sahipleri temel gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Memurlar ve emekliler temmuz ayında aldıkları zammın ardından SYD Vakfı tarafından sunulan yardımlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak konusudur. Bu konuda daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

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