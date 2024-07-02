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Zengin oldunuz haberiniz yok: E-devlet'e gelen yeni özellik tabuları yıktı geçti

E-devlet sistemi üzerinden yapılan yenilikler arasında, miras sorgulama hizmeti de entegre edilmiş bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dede ve babadan kalan mirasları, soy ağacı araştırmaları dahil, tek bir tıklamayla öğrenebilirler.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 12:38 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 12:38
Zengin oldunuz haberiniz yok: E-devlet’e gelen yeni özellik tabuları yıktı geçti

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E-devlet platformuna eklenen yeni özelliklerden biri olan miras sorgulama hizmeti sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık dede ve babadan kalan mirasların yanı sıra soy ağacı bilgilerine de kolayca erişebilir. Bu hizmet, vatandaşların tarihî ve aile bağlarını tek bir tıklama ile sorgulamalarına olanak tanımaktadır.

E-Devlet Üzerinden Miras Sorgulama Yöntemi

Miras sorgulama için ilk adım, mirasçının UYAP sistemine kayıtlı olması gerektiğidir. Bu süreçte, 'www.turkiye.gov.tr' adresine girerek, kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Ana sayfanın arama kısmına "veraset ilamı sorgulama" terimini yazarak, mirasçısı olduğunuz dosyalara ulaşabilir ve gerekli mirasçılık belgesini görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, miras bırakan kişinin hukuk, idari yargı ve icra dosyalarına da erişerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak, miras bırakan kişinin TC kimlik numarası bilinmelidir, aksi takdirde sorgulama yapılamamaktadır.

E-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, ana ekrandaki arama bölümüne "miras" yazarak arama yapın. Bu adımla birlikte, adınıza miras kalıp kalmadığını öğrenme imkanınız olacaktır.

Ek olarak, tapu sorgulama ekranı üzerinden adınıza kayıtlı bir tapu olup olmadığını sorgulayabilir, mevcut tapularınızı inceleyebilirsiniz. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan e-Devlet şifreniz yoksa, herhangi bir mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla da e-Devlet sistemine erişim sağlayabilirsiniz.

E Devlet Miras Sorgulama Sayfası

E Devlet Miras Sorgulama Sayfası

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