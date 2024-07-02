Zengin oldunuz haberiniz yok: E-devlet’e gelen yeni özellik tabuları yıktı geçti

E-devlet platformuna eklenen yeni özelliklerden biri olan miras sorgulama hizmeti sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık dede ve babadan kalan mirasların yanı sıra soy ağacı bilgilerine de kolayca erişebilir. Bu hizmet, vatandaşların tarihî ve aile bağlarını tek bir tıklama ile sorgulamalarına olanak tanımaktadır.
E-Devlet Üzerinden Miras Sorgulama Yöntemi
Miras sorgulama için ilk adım, mirasçının UYAP sistemine kayıtlı olması gerektiğidir. Bu süreçte, 'www.turkiye.gov.tr' adresine girerek, kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Ana sayfanın arama kısmına "veraset ilamı sorgulama" terimini yazarak, mirasçısı olduğunuz dosyalara ulaşabilir ve gerekli mirasçılık belgesini görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, miras bırakan kişinin hukuk, idari yargı ve icra dosyalarına da erişerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak, miras bırakan kişinin TC kimlik numarası bilinmelidir, aksi takdirde sorgulama yapılamamaktadır.