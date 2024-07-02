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Zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı?

Milyonlarca evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı Temmuz zammında! Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesiyle birlikte evde bakım maaşlarına yapılacak artış da netleşecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemesi ise, illere göre farklılık gösterecek şekilde, Temmuz ayı içerisinde hesaplara geçecek.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 07:44 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:44
Zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu 2024? Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı?

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Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği evde bakım maaşlarına yapılacak zam, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Gözler, açıklanacak enflasyon verisi ve sonrasında belli olacak memur maaş zammında!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammı ile beraber evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar (Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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