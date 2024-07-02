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ZAMLI DUL MAAŞI KAÇ TL OLDU? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? %75,50,25 hisse ile dul ve yetim maaşı kaç para oldu?

Gözler temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarına gelecek artışlar kadar, sosyal destek ödemelerindeki değişimler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarına sağlanan önemli bir güvence olan dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam da merakla bekleniyor. Peki, Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? %75,50,25 hisse ile dul ve yetim maaşı kaç para oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 07:35 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:36
ZAMLI DUL MAAŞI KAÇ TL OLDU? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? %75,50,25 hisse ile dul ve yetim maaşı kaç para oldu?

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Hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarına sunulan bir güvence olan dul ve yetim aylıkları, yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte gündemde yerini aldı. Emekli maaşlarına gelen artışlar, gözleri sosyal destek ödemelerine çevirirken, dul ve yetim aylıklarının da yeniden belirleneceği tarihi merakla bekleniyor.

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?
Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemeleri de artıyor.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

Ölüm Aylığı: Dul ve Yetimlere Destek Eli

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine ve çocuklarına ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor ve başvuru süreci nasıl işliyor?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu hak, vefat eden sigortalının resmi nikâhlı eşine dul aylığı ve çocuklarına ise yetim aylığı olarak ödeniyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine ulaştırılan bu aylık, hayatlarına devam edenlerin maddi olarak ayakta kalabilmeleri için önemli bir güvence sağlıyor.

Kimler Dul ve Yetim Aylığı Alabilir?

Dul aylığı, vefat eden sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun olarak evli olan eşine bağlanıyor. Yetim aylığı ise yine cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çocuklara veriliyor. Ancak, erkek çocuklarının yetim aylığı alabilecekleri süre eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor:

Eğitim görmeyen erkek çocuklar: 18 yaşına kadar,

Ortaöğretim gören erkek çocuklar: 20 yaşına kadar,

Yükseköğrenim gören erkek çocuklar: 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.

Kız çocukları için ise evli olmamak ve sigortalı bir işte çalışmamak koşuluyla yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.

Başvuru ve Ödeme Süreci

Dul ve yetim aylığına başvurmak için gerekli şartları taşıyanların ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun ardından hak sahipliği onaylanan kişilere, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşından itibaren aylık ödenmeye başlanıyor. Ancak, sigortalının prim borcu olması durumunda, aylık bağlanmadan önce bu borcun tamamının ödenmesi şartı bulunuyor.

Dul ve yetim aylığı, hayatın zorlukları karşısında geride kalanlara uzatılan bir yardım eli niteliğinde. Bu hak, vefat eden sigortalıların yakınlarının geleceğe daha güvenle bakabilmelerine olanak sağlayan önemli bir sosyal güvenlik unsuru olarak öne çıkıyor.

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