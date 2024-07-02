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ZAMLI AİLE YARDIMI 2024 || Temmuz ayı aile yardım parası ne kadar, kaç TL oldu? Aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı zammı...

Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili heyecan artıyor. 2024 yılı için memur aile yardımı tutarları da gündemdeki yerini koruyor. Enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmının zamlara eklenmesi beklenirken, aile yardımı miktarları memurun medeni durumu ve çocuk sayısına göre belirlenecek.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:24 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 17:24
ZAMLI AİLE YARDIMI 2024 || Temmuz ayı aile yardım parası ne kadar, kaç TL oldu? Aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı zammı...

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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, aile yardımı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, Temmuz zammının oranı da netleşecek. Açıklanan enflasyon farkı, aile yardımı gibi ek ödemelere de yansıyacak.

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?

Memur aile yardımı, memurun eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eş için ödenecek aile yardımı miktarı, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması ile hesaplanmaktadır.

TEMMUZ 2024'TE AİLE YARDIMI NE KADAR ARTACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamlarını alırlar. Yılın ilk yarısında yüzde 15 zam alan memurlar, Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışıyla zam alacaklar. Enflasyon farkı da eklenerek, Temmuz ayında yüzde 20-21 aralığında bir zam bekleniyor.

AİLE YARDIMI ARTIŞLARI

Temmuz ayında memur maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak.

Çalışmayan eş için verilen yardım miktarı 1,729 TL'den 2,081-2,094 TL'ye yükselecek.

0-6 yaş çocuk yardımı 380,44 TL'den 457,82-460,75 TL'ye,

6 yaş üstü çocuk yardımı ise 190,22 TL'den 228,91-230,38 TL'ye çıkacak.

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