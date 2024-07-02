Uzman erbaş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 zamlı maaş tablosu! Kim ne kadar alacak?

YENİ VE ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında çalışan memurların yeni maaş zammı oranları henüz belli olmadı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesin zam oranları netleşecek ve nihai tablo şekillenecek.