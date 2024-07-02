Uzman erbaş, subay, astsubay maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2024 zamlı maaş tablosu! Kim ne kadar alacak?

Haziran 2024 enflasyon oranı %X olarak belirlendi. Bu oran, milyonlarca vatandaşın maaş artışlarını etkileyecek.
Haziran 2024 enflasyon oranı %X olarak belirlendi. Bu oran, milyonlarca vatandaşın maaş artışlarını etkileyecek.
UZMAN ERBAŞ, SUBAY, ASTSUBAY ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR?
Uzman erbaş (uzman onbaşı, çavuş), subay, astsubay maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.
YENİ VE ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kamu kurumlarında çalışan memurların yeni maaş zammı oranları henüz belli olmadı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesin zam oranları netleşecek ve nihai tablo şekillenecek.
Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri şu anda yüzde 17.38'lik zammı hak etti. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2024'te açıklanacağı için son verinin zam üzerine yapacağı etki bekleniyor.