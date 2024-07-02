Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı yatan iller 2024! Ödeme tarihleri ve yatan iller listesi...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte belli olacak. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşanacak. Evde bakım maaşı alan hak sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan maaşın zamlı ödemesini sorgulamaya başladı. 2024 Temmuz evde bakım maaşı hesaplamaları merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde Bakım Maaşı Artışı: Memur maaşlarına gelecek olan zam oranıyla birlikte evde bakım maaşı da artış gösterecek. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına yaklaşık %20 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Yeni Evde Bakım Maaşı: Şu anda 7608,77 TL olan evde bakım maaşı, memur maaş zammıyla birlikte yaklaşık 9130 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.

Maaş Yatırma Durumu: Evde bakım maaşlarının temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin bilgiye sahip olmak için ilgili sorgulama sayfalarını veya e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.