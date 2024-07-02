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Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı yatan iller 2024! Ödeme tarihleri ve yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı alan hak sahipleri, zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını ve miktarını öğrenmek için bekleyişte. 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte evde bakım maaşında da artış yaşanacak.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:03 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:03
Temmuz ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı yatan iller 2024! Ödeme tarihleri ve yatan iller listesi...

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte belli olacak. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşanacak. Evde bakım maaşı alan hak sahipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan maaşın zamlı ödemesini sorgulamaya başladı. 2024 Temmuz evde bakım maaşı hesaplamaları merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde Bakım Maaşı Artışı: Memur maaşlarına gelecek olan zam oranıyla birlikte evde bakım maaşı da artış gösterecek. Son açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına yaklaşık %20 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Yeni Evde Bakım Maaşı: Şu anda 7608,77 TL olan evde bakım maaşı, memur maaş zammıyla birlikte yaklaşık 9130 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.

Maaş Yatırma Durumu: Evde bakım maaşlarının temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin bilgiye sahip olmak için ilgili sorgulama sayfalarını veya e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgeleyenler.

Bakıma Muhtaçlık Durumu: Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması.

Gelir Kriterleri: Aile bireylerinin toplam geliri, evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olması.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA:

  • SMS ile Sorgulama: Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile evde bakım maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiye takibi yapabilirler. Bu işlem için operatör tarafından bir SMS ücreti tahsil edilir.
  • e-Devlet ile Sorgulama: e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU:

  • Başvuru Şartları: Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
  • Başvuru Yeri: Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

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