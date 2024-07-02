Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu 2024? %25 zam sınırı bu ay kalktı mı? 3 Temmuz konut kirası kaç TL oldu? TÜFE hesaplama!

Konut kiralarında iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı Temmuz 2024 itibariyle sona erdi. Bu düzenleme, yüksek enflasyon döneminde kiracıları korumak amacıyla yürürlüğe girmişti. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte kira artışları yeniden TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Peki, Temmuz 2024'te konut kiralarında zam oranı ne kadar olacak?

Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.