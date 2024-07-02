Temmuz 2024 taşeron ve kamu işçisi maaşları ne kadar oldu? Taşeron işçi ilave tediye ikramiyeleri kaç TL oldu? 4D, taşeron maaşlarına ek zam var mı?

Milyonlarca taşeron ve kamu işçisinin gözü kulağı Temmuz 2024'te yapılacak maaş zammında. Enflasyon karşısında ezilmemek ve alım güçlerini korumak isteyen çalışanlar, hem maaşlara yapılacak zam oranını hem de ilave tediye ikramiyelerindeki artışı merak ediyor.
TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Resmi açıklamalar ve hesaplamalar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2024 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ
Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.