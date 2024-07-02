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SED yardımı ne kadar oldu? Temmuz 2024 ZAMLI SED YARDIMI ödemesi! SED yardımı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarını karşılamak amacıyla yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, bu yıl önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı itibarıyla çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 19:24 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 19:24
SED yardımı ne kadar oldu? Temmuz 2024 ZAMLI SED YARDIMI ödemesi! SED yardımı ne zaman yatacak?

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SED yardımı, ekonomik zorluk yaşayan ailelere çocuklarının eğitim, sağlık, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla verilen bir yardımdır. Bu destek, her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatırılmaktadır.

ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

3 Temmuz Çarşamba günü, haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranları da netleşecek.

SED YARDIMI 2024 NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarı merak konusu. İhtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere ekonomik destek sağlamak için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları; okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 614 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 421 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 782 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 505 liraya çıkacak. İlgililer, il Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

SED YARDIMI ÖDEME TARİHLERİ

Ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 Temmuz zamlı SED ödemeleri henüz netleşmedi. Haberimize eklenecektir.

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