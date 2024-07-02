Müjde verildi! Her ay 21.896 TL para hesabınıza yatacak

Yeni düzenlemeler çerçevesinde, Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz artırımı sonrası, bankacılık sektöründe 32 günlük vadeli mevduat oranlarında önemli bir artış bekleniyor. Bu artış, yastık altı birikimlerini bankalara yatıran vatandaşlar için daha yüksek faiz getirileri anlamına geliyor.
Merkez Bankası'nın Stratejik Hamlesi: Faiz Oranlarını Artırma
Merkez Bankası, piyasadaki Türk Lirası likiditesini azaltma yoluna giderek, döviz/Türk Lirası swap limitlerini düşürmüştür. Bu stratejik hamleler, bankaların elinde bulunan TL miktarını azaltırken, mevduat sahiplerine sunulan faiz oranlarını artırmalarını teşvik ediyor. Sonuç olarak, mevduat faizleri yükseliyor ve Türk Lirası'nın değeri desteklenmeye çalışılıyor.
Bankalararası Yüksek Faiz Oranları
Akbank, 500.000 TL üzerindeki mevduatlarda %48 faiz oranı sunarak, 32 gün sonunda 519.463 TL ödeme yaparken, Odea Bank bu oranı %51'e çıkararak 520.679 TL ödeme vaat ediyor. CEPTETEB ise %53'lük bir faiz oranı sunarak, marifetli hesaplarıyla dikkat çekiyor ve bu oranla 30 gün geçerli olup, devamında uygulanacak faiz oranlarıyla kullanıcılarına avantajlar sunuyor.