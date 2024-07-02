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Müjde verildi! Her ay 21.896 TL para hesabınıza yatacak

Son zamanlarda uygulanan önlemler sonrasında dolar kuru sabit kaldı. Bu anlamda Merkez Bankası, faiz oranlarını yükselterek piyasa üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:24 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:24
Müjde verildi! Her ay 21.896 TL para hesabınıza yatacak

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Yeni düzenlemeler çerçevesinde, Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz artırımı sonrası, bankacılık sektöründe 32 günlük vadeli mevduat oranlarında önemli bir artış bekleniyor. Bu artış, yastık altı birikimlerini bankalara yatıran vatandaşlar için daha yüksek faiz getirileri anlamına geliyor.

Merkez Bankası'nın Stratejik Hamlesi: Faiz Oranlarını Artırma

Merkez Bankası, piyasadaki Türk Lirası likiditesini azaltma yoluna giderek, döviz/Türk Lirası swap limitlerini düşürmüştür. Bu stratejik hamleler, bankaların elinde bulunan TL miktarını azaltırken, mevduat sahiplerine sunulan faiz oranlarını artırmalarını teşvik ediyor. Sonuç olarak, mevduat faizleri yükseliyor ve Türk Lirası'nın değeri desteklenmeye çalışılıyor.

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Bankalararası Yüksek Faiz Oranları

Akbank, 500.000 TL üzerindeki mevduatlarda %48 faiz oranı sunarak, 32 gün sonunda 519.463 TL ödeme yaparken, Odea Bank bu oranı %51'e çıkararak 520.679 TL ödeme vaat ediyor. CEPTETEB ise %53'lük bir faiz oranı sunarak, marifetli hesaplarıyla dikkat çekiyor ve bu oranla 30 gün geçerli olup, devamında uygulanacak faiz oranlarıyla kullanıcılarına avantajlar sunuyor.

Alternatif Bank, %54 faiz oranı ile piyasanın en yüksek getirisini sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Fibabanka ve Garanti BBVA gibi diğer büyük bankalar da rekabette geri kalmayıp, kendi özel faiz oranlarını ve avantajlarını sunuyor.

Bu rekabet ortamı, Türk Lirası'nı güçlendirme çabaları doğrultusunda bankaların daha yüksek faiz oranları sunmalarını teşvik ediyor ve mevduat sahipleri için cazip fırsatlar yaratıyor. Bu durum, Türk ekonomisi için bir dönüm noktası olabilir, çünkü yüksek faiz oranları, hem yatırım hem de tasarruf davranışları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

İşte 500.000 TL üzerindeki 32 günlük vadeli mevduat faiz getirileri ve hangi bankanın en yüksek faizi sunduğuna dair detaylı bir sıralama:

  1. Alternatif Bank

    • Faiz Oranı: %54,00
    • Net Getiri: 21.896 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 521.896 TL
    • Özellik: VOV Hesap - Vade sonu beklemeden her gün kazanma imkanı sunan %54 avantajlı faiz oranı.

  2. CEPTETEB

    • Faiz Oranı: %53,00
    • Net Getiri: 21.490 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 521.490 TL
    • Özellik: Marifetli Hesap - %53 faiz oranı ilk 30 gün geçerli, sonrasında devam faizi uygulanır.

  1. ON Dijital

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Net Getiri: 21.085 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 521.085 TL
    • Özellik: ON Plus - %54 faiz oranından yararlanma fırsatı sunuyor.

  • ING

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Net Getiri: 21.085 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 521.085 TL
    • Özellik: e-Turuncu Hesap - Günlük kazanç sağlayan vadeli hesap.

  • Odea Bank

    • Faiz Oranı: %51,00
    • Net Getiri: 20.679 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 520.679 TL
    • Özellik: Yeni Vadeli Mevduat - 10.000-500.000 TL arası 92-120 gün vadede %52 faiz fırsatı.

  • Fibabanka

    • Faiz Oranı: %51,00
    • Net Getiri: 20.679 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 520.679 TL
    • Özellik: Kiraz Hesap - Görüntülü Bankacılık ile yeni müşterilere özel %51 avantajlı faiz oranı.

  • Akbank

    • Faiz Oranı: %48,00
    • Net Getiri: 19.463 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 519.463 TL
    • Özellik: Yeni Müşterilere Özel Vadeli Mevduat - 92 - 95 gün ile 500.000 TL üzeri bakiyelerde %51 faiz oranından yararlanma şansı.

  • Garanti BBVA

    • Faiz Oranı: %47,00
    • Net Getiri: 19.058 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 519.058 TL
    • Özellik: E-Vadeli Hesap - Hoş Geldin özelliği ile dikkat çekiyor.

  • ON Dijital (ikinci giriş)

    • Faiz Oranı: %47,00
    • Net Getiri: 19.058 TL
    • Vade Sonu Ödeme: 519.058 TL

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