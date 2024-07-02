MTV ÜCRETİ MATRAHI ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz ayı zamlı MTV ödeme tarihi! 2024 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi....

MTV ikinci taksit ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini belirlenen tarihe kadar yapmaları gerekiyor.
MTV ikinci taksit ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini belirlenen tarihe kadar yapmaları gerekiyor.
MTV ÜCRETİ ZAMLANDI MI, KAÇ TL OLDU?
3 Temmuz 2024 tarihinde enflasyon oranının netleşmesiyle konu hakkınbda detaylar ortaya çıkacak.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.
MTV BORCU SORGULAMA
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.