Miras Kalan Tapu Dağıtımında Yeni Dönem: Artık Paylar Bu Şekilde Bölünecek...

Bu yeniliklerle, tapu sahipleri arasında uygunsuzlukların önüne geçilmiş olacak; her bir kişi hak ettiği hisseye kavuşarak adaletin tecelli etmesine olanak tanınacak.
Bu yeniliklerle, tapu sahipleri arasında uygunsuzlukların önüne geçilmiş olacak; her bir kişi hak ettiği hisseye kavuşarak adaletin tecelli etmesine olanak tanınacak.
Yakın zamanda Türkiye'de hayata geçirilen tapu dağıtımıyla ilgili düzenlemeler, her yıl milyonlarca vatandaşın aile büyüklerinden kalan tapuları kapsıyor. Artık kardeşlerin notere başvurmasına gerek kalmayacak.
Bölünmüş malların satışından kaynaklanan sorunlar genellikle bir kardeşin diğerlerinden hisseleri satın almasıyla çözüme kavuşturuluyordu. Uzun süredir devam eden uygulama gereği, kardeşler miras konusu taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşme yapmaktaydılar. Yeni düzenlemeyle, bu tür tapu devirleri için noter onayı artık zorunlu olmayacak.
Yeni düzene göre, miras paylarının kardeşler arasında devri sırasında her iki tarafın yazılı bir sözleşme yapmaları ve imzalar atılırken tüm paydaşların hazır bulunmaları yeterli olacaktır. Bu, milyonlarca vatandaşın aile büyüklerinden kalan tapuların paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Hisseli tapuların satışında hissedarların ortak bir karar alması ve tapu işlemleri sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini yürütecek avukatlara vekalet verebilirler.
Hisseli tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz tamamlanmalı, satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller netleştirilmelidir.
Hisseli tapu satış işlemlerinde, devir işlemlerine konu olan tarafların kardeş olmaları durumunda noter şartı aranmayacak. Tarafların, aynı anne ve babadan olmaları durumunda, miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.
Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, hisse sahiplerinin ortak onayı zorunluluğu devam ederken, bir avukat aracılığıyla bu onayın verilmesi ve işlemlerin kolaylaştırılması mümkün olacaktır.
Satış işlemi tamamlandığında, hissesini satan kişiye, üzerinde anlaşılan miktarın maddi karşılığı ödenecektir. Hisseli tapu devir işlemlerinde, ilçe belediyelerince yürütülen tapu işlemleri için tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması şarttır.