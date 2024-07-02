Maaşı 25.000 TL altında olanlara 9.924 TL ödeniyor

İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, işsizlik ödeneği miktarına ilişkin detayları paylaştı. Asgari ücretle çalışan ve maaşı 25 bin TL ile 41 bin TL'nin altında olanlar için ne kadar ödeme yapılacağı belirlenmiş durumda. Ödemelerden faydalanmak isteyenlerin belirtilen başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. İşsizlik ödeneği miktarı ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberimizde!