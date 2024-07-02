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Maaşı 25.000 TL altında olanlara 9.924 TL ödeniyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), maaşı 25 bin TL ve altında olan çalışanlar için mühim bir duyuruda bulundu. Belirtilen başvuru şartlarını yerine getirenlere 9.924 TL ödeme yapılacağı açıklandı. İşte ödemeye dair merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 09:50 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 09:50
Maaşı 25.000 TL altında olanlara 9.924 TL ödeniyor

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İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, işsizlik ödeneği miktarına ilişkin detayları paylaştı. Asgari ücretle çalışan ve maaşı 25 bin TL ile 41 bin TL'nin altında olanlar için ne kadar ödeme yapılacağı belirlenmiş durumda. Ödemelerden faydalanmak isteyenlerin belirtilen başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. İşsizlik ödeneği miktarı ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberimizde!

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Sigortalı işsizlere, belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde 6 – 8 ay arasında işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Peki, işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

  • Kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması
  • İşten çıkarılmadan önceki son 120 gün içinde hizmet akdine tabi çalışmış olmak

  • Son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması

Bu şartları taşıyanlara işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. İşsizlik ödeneği başvurularını İŞKUR şubeleri veya e-Devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Ödeme Süresi Ne Kadar?

Ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne kadar süreyle ödeme alacağı da merak konusu. İŞKUR, işsizlik ödeneği süresinin detaylarını şu şekilde açıkladı:

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün

İşsizlik Ödeme Miktarı

İşsizlik ödemesi, kişinin aldığı son maaşa göre yapılmaktadır. Son 4 ay 2024 yılına ait asgari ücretle çalışanlara 7.940,27 TL, son 4 ay 25 bin TL ile çalışanlara 9.924,10 TL, son 4 ay 41 bin TL ile çalışanlara 15.880,54 TL işsizlik maaşı yatırılmaktadır.

Bu ödeme tutarları ve başvuru şartlarını karşılayanlar için önemli bir fırsat sunulmuş durumda. Başvurularınızı İŞKUR şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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