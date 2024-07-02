Maaşı 25.000 TL altında olanlara 9.924 TL ödeniyor

- Son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması
Bu şartları taşıyanlara işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. İşsizlik ödeneği başvurularını İŞKUR şubeleri veya e-Devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz.
Ödeme Süresi Ne Kadar?
Ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne kadar süreyle ödeme alacağı da merak konusu. İŞKUR, işsizlik ödeneği süresinin detaylarını şu şekilde açıkladı:
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün
İşsizlik Ödeme Miktarı
İşsizlik ödemesi, kişinin aldığı son maaşa göre yapılmaktadır. Son 4 ay 2024 yılına ait asgari ücretle çalışanlara 7.940,27 TL, son 4 ay 25 bin TL ile çalışanlara 9.924,10 TL, son 4 ay 41 bin TL ile çalışanlara 15.880,54 TL işsizlik maaşı yatırılmaktadır.
Bu ödeme tutarları ve başvuru şartlarını karşılayanlar için önemli bir fırsat sunulmuş durumda. Başvurularınızı İŞKUR şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.