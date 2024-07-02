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Kaymakam, zabıta, avukat, vaiz maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 yeni zamlı maaş tablosu! İşte güncel zam listesi...

2024 Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında belli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri de bu 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacaklar.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 18:17 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 18:18
Kaymakam, zabıta, avukat, vaiz maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 yeni zamlı maaş tablosu! İşte güncel zam listesi...

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6 aylık enflasyon tahminlerine göre, üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok meslek grubunun tahmini Temmuz maaş zam oranları hesaplanmaya başladı.

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur maaş zammında da tablo netleşecek. İşte tahmini zamlı maaşlar...

VAİZ

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL

AVUKAT

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

KAYMAKAM

Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar arasında kaymakamların maaşı 74 bin üzerine çıkmıştı.

ZABITA

Zabıta maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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