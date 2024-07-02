Kaymakam, zabıta, avukat, vaiz maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 yeni zamlı maaş tablosu! İşte güncel zam listesi...

6 aylık enflasyon tahminlerine göre, üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok meslek grubunun tahmini Temmuz maaş zam oranları hesaplanmaya başladı.
6 aylık enflasyon tahminlerine göre, üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok meslek grubunun tahmini Temmuz maaş zam oranları hesaplanmaya başladı.
YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur maaş zammında da tablo netleşecek. İşte tahmini zamlı maaşlar...
VAİZ
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL
AVUKAT
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL
KAYMAKAM
Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar arasında kaymakamların maaşı 74 bin üzerine çıkmıştı.
ZABITA
Zabıta maaşları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.