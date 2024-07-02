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Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu! Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar?

Temmuz ayına yaklaştığımız bu günlerde, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları merak konusu oldu. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı kadar da zam alıyor. 2024 yılının Temmuz ayı için zam oranları belirlenirken, 5 aylık enflasyon farkı %6,71 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı netleşecek.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:54 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:56
Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu! Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar?

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Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı kesinleşecek.

TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI

5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam oranı %17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun %2,50 ile %3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının %20,02 olması öngörülüyor.

%20 ZAM OLMASI HALİNDE TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞLARI

Eğer %20 oranında bir zam gerçekleşirse, Temmuz 2024 itibarıyla memur maaşları şu şekilde olacak:

👩‍💼 Memur (Üniversite Mezunu): 41.082 TL
👨‍🎓 Araştırma Görevlisi (7/1): 57.603 TL
👨‍⚕️ Uzman Doktor (1/4): 98.431 TL
👷‍♂️ Mühendis (1/4): 61.042 TL
👨‍⚖️ Avukat (1/4): 57.387 TL
🗃️ Şube Müdürü (Lisans): 59.840 TL

📚 Uzman Öğretmen: 52.902 TL
👩‍🏫 Öğretmen (1/4): 47.737 TL
👨‍🏫 Profesör (1/4): 86.906 TL
👮‍♂️ Başkomiser (3/1): 58.704 TL

👮‍♀️ Polis Memuru (8/1): 53.150 TL
👩‍⚕️ Hemşire (Lisans 5/1): 48.214 TL
🕌 Vaiz (1/4): 49.898 TL

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında %20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye çıkacak.

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