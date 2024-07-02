Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu! Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında %20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye çıkacak.