Lisans mezunu memur maaşı 2024! 1/4 memur maaş tablosu! Temmuz ayı lisans mezunu memur zammı ne kadar?

Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı kesinleşecek.
Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı kesinleşecek.
TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI
5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam oranı %17,32 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonunun %2,50 ile %3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının %20,02 olması öngörülüyor.
%20 ZAM OLMASI HALİNDE TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞLARI
Eğer %20 oranında bir zam gerçekleşirse, Temmuz 2024 itibarıyla memur maaşları şu şekilde olacak:
👩💼 Memur (Üniversite Mezunu): 41.082 TL
👨🎓 Araştırma Görevlisi (7/1): 57.603 TL
👨⚕️ Uzman Doktor (1/4): 98.431 TL
👷♂️ Mühendis (1/4): 61.042 TL
👨⚖️ Avukat (1/4): 57.387 TL
🗃️ Şube Müdürü (Lisans): 59.840 TL
📚 Uzman Öğretmen: 52.902 TL
👩🏫 Öğretmen (1/4): 47.737 TL
👨🏫 Profesör (1/4): 86.906 TL
👮♂️ Başkomiser (3/1): 58.704 TL
👮♀️ Polis Memuru (8/1): 53.150 TL
👩⚕️ Hemşire (Lisans 5/1): 48.214 TL
🕌 Vaiz (1/4): 49.898 TL
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024'te yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında %20'lik zam sonrası en düşük memur maaşı 39.445 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.740 TL'den 17.694 TL'ye çıkacak.