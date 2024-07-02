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Kuyumcular gram altında 3.000 TL tarihi verdi! İslam Memiş'ten ise Temmuz ayı uyarısı geldi

Son dönemlerde altın fiyatlarında meydana gelen düşüşler, hem yatırımcıları hem de sektör profesyonellerini harekete geçirdi. Özellikle kuyumcular, bu düşüşleri dikkatle takip ediyor ve yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Peki, altın fiyatlarının düşmesinin ardında yatan sebepler neler? Bu düşüş yatırımcılar için bir fırsat mı, yoksa bir risk mi?

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 15:09 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 15:09
Kuyumcular gram altında 3.000 TL tarihi verdi! İslam Memiş’ten ise Temmuz ayı uyarısı geldi

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Altın yatırımcıları için 2024 yılı, hem fırsatlar hem de dikkat edilmesi gereken risklerle dolu bir yıl olacak. Kuyumcuların ve piyasa uzmanlarının tahminleri, yatırımcılara önemli ipuçları sunuyor. Ancak her yatırım kararı alınırken, kapsamlı bir piyasa analizi ve uzman görüşlerinin değerlendirilmesi esastır.

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, çeşitli ekonomik ve politik faktörlerden etkilenmekte. Bu yıl içerisinde yaşanan düşüşlerin başlıca sebepleri arasında, global ekonomideki belirsizlikler, ABD dolarındaki güçlenme ve teknolojik gelişmeler bulunuyor. Özellikle teknoloji sektöründeki yenilikler, yatırımcıların altına olan ilgisini diğer varlık sınıflarına yönlendiriyor.

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Kuyumcular Ne Diyor?

Türkiye genelindeki kuyumcular, altın fiyatlarında gözlemlenen bu düşüşleri yakından takip ederek, yatırımcılara çeşitli önerilerde bulunuyorlar. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Ahmet Yanık, konu hakkında şunları söylüyor:

"Altın fiyatlarının düşüşü geçici bir durum. Yıl sonuna doğru özellikle 3 bin TL seviyelerini görebiliriz. Yatırımcılarımız bu düşüşleri, uzun vadeli yatırım fırsatları olarak değerlendirmelidir."

2024 Yılı İçin Altın Fiyat Tahminleri

Pek çok uzman ve piyasa analisti, 2024 yılı sonu itibariyle altın fiyatlarının 3 bin TL üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, global ekonomik toparlanma ve enflasyon beklentileri gibi faktörlerle destekleniyor.

İslam Memiş'ten Temmuz Ayı Finansal Piyasa Değerlendirmesi

Temmuz ayının ilk haftası, finansal piyasalar için kritik bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin önde gelen finans analisti İslam Memiş, bu haftayı özellikle vurgulayarak yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Borsa dinamikleri ve döviz kurları başta olmak üzere, altın ve petrol gibi emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler, bu ay piyasaların seyrini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da Teknik Analiz ve Gelecek Öngörüleri

Borsa İstanbul, Temmuz ayına 10,319 puan seviyesinden başlayarak, yüzde 3'lük bir satış baskısı altında işlem görmekte. İslam Memiş'e göre, bu satışların arkasında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve önerilen yeni vergi düzenlemeleri bulunuyor. Memiş, teknik olarak Borsa İstanbul'da satışların devam etmesi için 10,400 puan altında iki günlük kapanışların gerektiğini belirtiyor. Yatırımcılara, 10,000 puan üzerinde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Emtia Piyasası

Dolar/TL kuru, geçen hafta 32,92 seviyesine kadar yükselmiş olup bu hafta 32,67 seviyesine gerilemiş durumda. İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan gerilemenin bu düşüşte etkili olduğunu ve orta ile uzun vadeli pozitif beklentilerinin devam ettiğini ifade ediyor. Euro/TL ise 35,15 seviyesinde işlem görüyor ve dolara kıyasla daha pozitif bir seyir izliyor.

Altın Fiyatları ve Yatırım Fırsatları

Ons altın fiyatı şu anda 2,328 dolar seviyesinde. İslam Memiş, bu hafta için ons altının 2,300 ile 2,380 dolar arasında hareket edeceğini ve yatırımcılara alım fırsatları sunabileceğini öngörüyor. Gram altın ise 2,453 ile 2,467 lira aralığında işlem görüyor ve Memiş, bu seviyelerin yakın gelecekte kalıcı olmayacağını düşünüyor.

Petrol ve Bitcoin Piyasalarındaki Son Durum

Petrol fiyatlarında bir toparlanma eğilimi görülüyor, ancak bu toparlanmanın kalıcılığı konusunda henüz net bir görüş yok. Bitcoin ise son dönemde yüzde 4.19 oranında bir yükseliş göstermiş ve 60,000 ile 65,000 dolar arasında bir bantta işlem görüyor. İslam Memiş, Bitcoin'de 64,500 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu ve burada kar satışlarının görülebileceğini belirtiyor.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Tahminleri

Gram altın: 2024 yıl sonu için tahmini fiyat aralığı 2.450 - 2.670 TL arasında değişiyor.

Çeyrek altın: Yıl sonu için öngörülen fiyat ise 750 - 900 TL arasında.

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi içermemektedir.

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