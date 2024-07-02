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Kıyıda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın! Üretim serüveni işte böyle başlıyor

Türkiye madeni para üretimindeki öncü konumuyla dikkat çekiyor. Darphane'de üretim serüveni işte böyle başlıyor. Darphane ve Damga Matbaası modern teknolojiyle donatılmış tesisleri sayesinde bu alanda dünya çapında rekabet ediyor. Üretim süreci, özel metal karışımlarının titizlikle seçilmesiyle başlayarak paraların uzun ömürlü olması ve estetik görünümlerini koruması için özenle planlanıyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:54 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:54
Kıyıda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın! Üretim serüveni işte böyle başlıyor

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Darphane'nin üretim süreci, bakır, nikel ve çinko gibi özel metallerin seçilmesiyle başlıyor. Bu metaller, paraların dayanıklılığı ve görsel cazibesi için kritik öneme sahip. Seçilen metaller, son teknolojiye sahip tesislerde detaylı işçilikle işlenerek paralara şekil veriyor.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ PARALAR

Darphane tarafından üretilen 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar, günlük alışverişlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Her biri özenle tasarlanmış ve üretilmiş bu paralar, kullanımdaki dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle öne çıkıyor.

DAMGA İŞLEMİ

Darphane'nin madeni para üretim sürecinin en estetik aşamalarından biri olan damga işlemi, paraların üzerine kazınan detaylı desenler ve değer bilgilerini içerir.

Bu süreçte, her bir para, ödeme aracı olmanın ötesinde bir sanat eseri niteliği kazanır. Darphane'de yer alan ileri teknoloji makineler, dakikada 700 ile 800 arasında madeni para üretebilme kapasitesiyle, bu sanatsal dokunuşları mükemmel bir hassasiyetle gerçekleştirir.

Üretim sürecinin zirvesi olan kalite kontrol aşamasında, tüm paralar Darphane'nin yüksek standartlarına uygunluk açısından detaylı bir denetimden geçer.

Bu denetim, her paranın kusursuz olmasını garanti eder. Paralar, çeşitli değer ve miktarlarda dikkatle paketlenmeden önce, son bir kalite ve doğruluk testinden geçer.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titizlikle yürüttüğü bu süreçler, madeni paraları sıradan bir ödeme aracından çıkarıp, sanat ve işlevselliği bir araya getiren değerli nesneler haline getirir.

Her bir madeni para, Darphane'nin sanatkarlık ve kalite anlayışını somut bir biçimde temsil eder ve günlük hayatımızda kullanılan birer sanat eserine dönüşür.

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