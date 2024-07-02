Kıyıda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar acil baksın! Üretim serüveni işte böyle başlıyor

Darphane'nin üretim süreci, bakır, nikel ve çinko gibi özel metallerin seçilmesiyle başlıyor. Bu metaller, paraların dayanıklılığı ve görsel cazibesi için kritik öneme sahip. Seçilen metaller, son teknolojiye sahip tesislerde detaylı işçilikle işlenerek paralara şekil veriyor.
GÜNLÜK KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ PARALAR
Darphane tarafından üretilen 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar, günlük alışverişlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Her biri özenle tasarlanmış ve üretilmiş bu paralar, kullanımdaki dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle öne çıkıyor.
DAMGA İŞLEMİ
Darphane'nin madeni para üretim sürecinin en estetik aşamalarından biri olan damga işlemi, paraların üzerine kazınan detaylı desenler ve değer bilgilerini içerir.