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İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? 2024 İŞÇİ EMEKLİSİ ZAM ORANI HESAPLAMA

2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi için sayılı günler kaldı. Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak. İşte zamlı işçi emeklisi maaşları...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:31 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:33
İşçi emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz ayı işçi emeklisi maaşları ne kadar oldu? 2024 İŞÇİ EMEKLİSİ ZAM ORANI HESAPLAMA

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Temmuz 2024'te yapılacak olan maaş zamları için bu enflasyon oranları önemli. İşçi emeklileri, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanların yeni maaşları bu enflasyon oranlarına göre belirlenecek.

KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.

TAHMİNİ %25 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

  • 10.000 -> 12.500
  • 11.000 -> 13.750

  • 12.000 -> 15.000
  • 13.000 -> 16.250
  • 14.000 -> 17.500
  • 15.000 -> 18.750
  • 16.000 -> 20.000

  • 17.000 -> 21.250
  • 18.000 -> 22.500
  • 19.000 -> 23.750
  • 20.000 -> 25.000
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