Emekliye taze maaş öncesi müjde geldi! 17-23-27 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emeklisi için mühim tarihler

Emekli vatandaşlar her ay maaşlarının hesaplara yatırılma zamanını büyük bir merakla bekliyor. Özellikle Temmuz ayı zamlı maaşlardan ötürü emekliler için büyük önem taşıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme günleri!