Emekli maaşına refah payı eklenecek mi 2024? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına seyyanen zam veya refah payı gelir mi? Temmuz zammı...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sona ererken, gözler refah payı uygulamasına çevrildi. SGK emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netlik kazanacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım sona ererken, gözler refah payı uygulamasına çevrildi. SGK emekli maaşlarına yapılacak artış, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla netlik kazanacak.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Belli Olacak?
3 Temmuz Çarşamba günü, haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranları da netleşecek. Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanlar bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor.
Refah Payı Gelecek Mi?
Gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
"Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok"
Refah Payı Nedir, Kimlere Verilir?
Refah payı, çalışanların ve emeklilerin enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan korunmasını amaçlayan bir uygulamadır.
Memurlar, işçiler ve emekliler, aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra refah payı olarak ek bir ödeme alırlar. Bu sayede, enflasyonun olumsuz etkilerinden korunarak mağduriyet yaşamamaları hedeflenir.