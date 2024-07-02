Aylık 17.739,152 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası Temmuz müjdesi verildi!

Konutun üzerine ipotek konulacak, ve banka tarafından gerek görüldüğünde ek güvence talep edilebilecektir. Ayrıca, kredi kullanan bireyler için hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler de sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Detayları! Kredi kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası, %3,49 gibi cazip bir faiz oranı ile aylık 88.695,76 TL taksit imkanı sunuyor. Bu kredi, toplamda beş kişi tarafından ortaklaşa çekildiğinde, her bir kişinin ödemesi gereken aylık taksit 17.739,152 TL olarak hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi edinme süreci, bir dizi özel aşamayı içerir. Başlangıçta, potansiyel borçlunun mali durumu ve kredi geçmişi titizlikle incelenir. Banka, müşterinin ödeme gücünü değerlendirerek, uygun kredi limiti ve ödeme planını belirler.

Adayın evraklarını tamamlaması gerekmektedir; bu evraklar arasında kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler ve alınacak gayrimenkulün tapu kaydı bulunur. Banka bu belgeleri detaylı bir şekilde inceleyerek, kredinin onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirir.