2024 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz ayı %70 ve üstü engelli aylığı kaç TL? %40-69 arası engelli maaşına kaç TL zam geldi?

Gözler Temmuz ayında açıklanacak yeni zam oranında! Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Gözler Temmuz ayında açıklanacak yeni zam oranında! Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.
Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.
Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.
ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?
Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.
Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.
KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR?
Engelli aylığı almak için belirli şartlar vardır. Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranı yüzde 40- yüzde 69 ya da başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli (yüzde 70 ve üzeri) olan kişiler engelli emekli maaşı veya engelli aylığı alabilir.
Öte yandan:
Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;
Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.
Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.