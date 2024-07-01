Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Başvurular ne zaman yapılacak?

Memur Zammı Ne Kadar Olacak?

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olması bekleniyor. Bu durumda memur enflasyon farkı yüzde 9,4, toplu sözleşme zammı yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 20,34'lük bir memur zammı öngörülüyor.