SSK Bağkur ve Memur Emeklileri 12.000 TL, 15.000 TL ve 18000 TL Ek Ödeme Alabilecek! Başvuru Yapmak Kafi

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Bu yıl içerisinde başlatılan promosyon kampanyası, SSK, Bağkur ve Memur emeklilerini kapsıyor. Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan müşterilere 12.000 TL'den 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdular. Bu kampanya, özellikle emeklilik döneminde ekonomik rahatlama arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.