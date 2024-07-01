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Post cihazlarında sistem değişti! Üst limit 1700 TL oldu! Kredi kartlarında artık...

Son yıllarda hızla artan kredi kartı ile temassız ödeme işlemleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 oranında artış gösterdi. Bu büyüme, kullanıcıların daha hızlı ve pratik alışveriş yapma isteğiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut temassız ödeme limitlerinde de önemli bir değişiklik yapılacak.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 13:22
Post cihazlarında sistem değişti! Üst limit 1700 TL oldu! Kredi kartlarında artık...

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Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik bugün yürürlüğe giriyor. Artık kredi kartı ile temassız ödeme yaparken uygulanacak limit, 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildi. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların günlük alışverişlerinde daha yüksek tutarlı işlemleri de hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren değişiklik bugün başlıyor.

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 oranında artış gösteren kredi kartı ile temassız ödeme işlemleri, 2 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor.

Bu çerçevede, 750 TL olan kredi kartı temassız işlem limiti iki kat artırılarak 1.500 TL'ye çıkarıldı. Bugünden itibaren, kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma limiti yeni döneme geçiş yapıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda, temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkarılan temassız işlem limiti, 2 yıl sonra 1.500 TL'ye yükseltiliyor.

Pandemi döneminde talep arttı

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyetinin artması güvenli ödeme yöntemlerine olan talebi artırmıştı.

Kredi kartı adedinde yüzde 15'lik artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15, banka kartı adedinde yüzde 8, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21 artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 176,7 milyar TL'si banka kartları, 23,4 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

Yüzde 129 oranında büyüme yaşandı

Kredi kartı ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111, banka kartı ödemelerinde yüzde 64 ve ön ödemeli kart ödemelerinde yüzde 129 oranında büyüme yaşandı.

Mayıs ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme adedi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,58 milyar adede ulaştı.

Bu ödemelerin 897,7 milyonu kredi kartları, 569,2 milyonu banka kartları ve 118 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Temassız ödemelerde yüzde 33 artış

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde geçen yıla göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adetlerinde yüzde 46 artış oldu.

İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yıla göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,028,2 milyon adede ulaştı.

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