Kapalıçarşı esnafı baklayı ağzından çıkardı! Altında fiyat ne olur kuyumcular açıkladı: 2024 yıl sonu gram çeyrek altın tahmini

Ons altın da benzer bir yükseliş gösterdi. Yıl başında 2,041.49 dolar olan ons altın, %13,96 artarak 285,05 dolarlık bir kazanç sağladı ve 2,326.54 dolara ulaştı. Son bir yılda ise ons altın, %21.21 oranında artışla 1,919.35 dolardan 2,326.54 dolara çıktı.

Bu veriler, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altının yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Altın, hem gram hem de ons bazında yatırımcısına yüksek oranda kazanç sağlamaya devam ediyor.

Not: Burada yer alan bilgi, yorum ve bunun gibi her türlü veri yatırım kapsamında değerlendirilmemelidir. Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmediği gibi sorumluluk da kabul edilmez.

CANLI ALTIN FİYATLARI

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ, ALTIN FİYATLARI TAKVİM.COM.TR'DE!