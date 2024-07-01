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Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu mu 2024? TÜİK Haziran ayı enflasyon maaş farkı kaç oldu? Emekli, memur 6 aylık maaş hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşırken, haziran ayı enflasyonunu temmuzun ilk haftasında duyuracak. Peki, haziran ayı enflasyon beklentisi ne? Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:43 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:43
Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu mu 2024? TÜİK Haziran ayı enflasyon maaş farkı kaç oldu? Emekli, memur 6 aylık maaş hesaplama!

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih, memur ve emekli maaş zamları öncesinde en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak maaş artışları için belirleyici olacak. Peki, haziran ayı enflasyon beklentileri nedir ve enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar.

2024 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.

Memur ve emeklinin maaş zamları netlik kazanacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.




Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşmiştir.

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