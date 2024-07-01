SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? 1 Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin gözü kulağı 3 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında! Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek 6 aylık enflasyon oranı, memur ve emekli maaş zamlarını, dolayısıyla da bedelli askerlik ücretini doğrudan etkileyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:03 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:03
Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? 1 Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bedelli askerlik yapmak isteyenleri üzen haber geldi. Temmuz ayında beklenen memur zammıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti de yeniden artacak. Mevcut durumda 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılacak zam oranında güncellenecek.

Bedelli Askerlik Ücreti Temmuz'da Yine Artacak!

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında beklenen memur zammıyla birlikte yeniden artacak. Mevcut durumda 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 20'leri aşması beklenen memur zammıyla birlikte 220 bin TL'yi görebilir.

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Belli Olacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam da belli olacak. Yeni ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Memur Zammı Ne Kadar Olacak?

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olması bekleniyor. Bu durumda memur enflasyon farkı yüzde 9,4, toplu sözleşme zammı yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 20,34'lük bir memur zammı öngörülüyor.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yüzde 20,34'lük memur maaş zammı oranı baz alındığında, bedelli askerlik ücreti 219.751,67 TL'ye yükselecek. Ancak, kesin rakamlar memur maaş zammının resmi olarak açıklanmasının ardından netleşecek.

1 Temmuz Önce Başvuranlar Kazançlı!

1 Temmuz'dan önce bedelli askerlik başvurusunu yaparak ücretini yatıranlar, zamdan etkilenmeyecek ve mevcut ücret üzerinden ödeme yapmış olacak. Bu da yaklaşık 37 bin TL'lik bir kazanç anlamına geliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?
Milyonlara zam haftası: Taban maaş ne olur? Refah payı var mı? Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi
Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Halk provokasyona geçit vermedi! Kayseri Valisi açıkladı: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı
Sadece TAKVİM’de! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın I Uzmanından sağlık uyarısı: Diyabet ve tansiyon hastaları....
CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki
Yağlı müşterim gelecek diye ahtapot vermediği kişi Rus milyarder Roman Abromoviç çıktı! Mekan sahibi şoka girdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! İzleyiciler ekran başında çıldırdı
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
Ünlü şarkıcı Hadise’den Eurovision itirafı: Zorbalıkla karşılaştım...
İspanyollar EURO 2024’te doludizgin devam ediyor! İspanya Gürcistan’ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İngilizlerden EURO 2024’te Bellingham’ın muhteşem rövaşatasıyla geri dönüş: İngiltere Slovakya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller...
SON DAKİKA